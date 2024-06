Manhattan Associates viene nominata leader nel Gartner® Magic Quadrant™ for WMS per la sedicesima volta consecutiva.

MILANO: Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH), azienda tecnologica leader nel settore della supply chain e del commercio omnicanale, ha annunciato di essere stata nominata Leader nel Magic Quadrant di Gartner®™ per i sistemi di gestione del magazzino per la sedicesima volta consecutiva. Manhattan è stata leader in tutti i Magic Quadrant WMS di Gartner sin dall'inizio della pubblicazione del report nel 2006.

Manhattan Active® Warehouse Management è cloud-native e sviluppato su un'architettura a microservizi per rispondere alle sfide di oggi e di domani. Questa infrastruttura avanzata, con la sua scalabilità e facilità d'uso, rende Manhattan Active WM adatto a magazzini con livelli medi di complessità fino ai centri di distribuzione più grandi e automatizzati del mondo.

Permette di gestire attività che vanno oltre le semplici operazioni di prelievo, imballaggio e spedizione per creare ed eseguire in modo impeccabile un iper-flusso di merci e informazioni. Inoltre, la gestione della manodopera di Manhattan è arricchita di scienza comportamentale e gamification per creare esperienze più avvincenti e gratificanti per i dipendenti del magazzino.

"Siamo entusiasti di essere stati nominati ancora una volta Leader nel Magic Quadrant dei sistemi di gestione del magazzino da Gartner", ha dichiarato Adam Kline, Senior Director of Product Management di Manhattan Associates. "Crediamo che questo rifletta la nostra spinta all'innovazione continua e il nostro impegno a unificare tutti gli aspetti della supply chain".

Manhattan è un vero e proprio pioniere nella creazione di una soluzione completa per l'esecuzione della supply chain, che unifica magazzino, gestione della manodopera, automazione, trasporto e gestione del piazzale.

Questa unificazione sblocca opportunità di ottimizzazione mai viste prima, impossibili da ottenere con offerte separate. Supportato dai team di servizi e assistenza più esperti del settore e da un ampio ecosistema di partner globali, Manhattan Active® Warehouse Management viene fornito con Yard Management e rappresenta un cambiamento per tutte le aziende che operano in ambienti esigenti e in rapida evoluzione.

Inoltre, l'azienda facilita l'implementazione per i suoi clienti con Manhattan ProActive, una piattaforma applicativa a basso codice per gli sviluppatori specificamente progettata per estendere visivamente le soluzioni costruite sulla tecnologia della Manhattan Active® Platform.

Per accedere al Magic Quadrant WMS Magic Quadrant di Gartner, fare clic su QUI.

Per ricevere notizie aggiornate sui prodotti, sui clienti e sui partner direttamente da Manhattan Associates su LinkedIn, Twitter e Facebook.

Dichiarazione di non responsabilità di Gartner

GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner e Magic Quadrant è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale. Tutti i diritti riservati.

Gartner non sostiene alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di scegliere solo i fornitori con le valutazioni più alte o altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner non riconosce alcuna garanzia, esplicita o implicita, in relazione alla presente ricerca, comprese le garanzie di commerciabilità o di idoneità a uno scopo particolare.

Informazioni su Manhattan Associates

Manhattan Associates è un’azienda tecnologica leader nel settore della supply chain e nel commercio omnicanale. Uniamo le informazioni in tutta l'azienda, facendo convergere le vendite front-end con l'esecuzione della supply chain back-end. Il nostro software, la nostra piattaforma tecnologica e la nostra esperienza unica contribuiscono a far crescere il fatturato e la redditività dei nostri clienti. Manhattan Associates progetta, costruisce e fornisce soluzioni cloud e on-premise all'avanguardia in modo che, attraverso il negozio, la rete o il centro di distribuzione, i clienti siano pronti a raccogliere i frutti del mercato omnichannel. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.manh.com.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita