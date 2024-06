Esibito al Battery Show Europe il portafoglio Trinseo di batterie per veicoli elettrici (EV) per ottimizzare la mobilità

I leganti di batterie ad alte prestazioni e il nuovo involucro per batterie termoplastico leggero offrono migliori prestazioni, opportunità di riciclaggio ed efficienza

Innovativo e leggero, l'involucro termoplastico della batteria permette la riciclabilità, caratteristiche di prestazioni paragonabili a quelle dell'involucro metallico e tempi di ciclo di produzione inferiori rispetto all'involucro metallico

I leganti in lattice a base idrica VOLTABOND™ migliorano la durata della batteria, la velocità della ricarica, l'autonomia e le prestazioni generali

Apre a Rheinmunster, in Germania, un laboratorio dedicato ai leganti per batterie

WAYNE, Pa.: Trinseo (“Trinseo” o “la Società”) (NYSE: TSE), un fornitore di soluzioni per materiali speciali, oggi ha annunciato la sua gamma di batterie per EV, che verranno esibite al Battery Show Europe di Stoccarda, in Germania, dal 18 al 20 giugno 2024, Padiglione 8, Stand D26.

