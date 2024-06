AdaCore supporta il Safety-Critical Rust Consortium

NEW YORK: AdaCore https://www.adacore.com/ è entusiasta di far parte del Safety-Critical Rust Consortium assieme a The Rust Foundation, Arm, Ferrous Systems, OxidOS, Synopsys, HighTec EDV-Systeme GmbH, TrustInSoft, Veecle e Woven by Toyota. Il principale obiettivo di questo gruppo sarà promuovere l'uso responsabile del linguaggio di programmazione Rust per software cruciali per la sicurezza, sistemi i cui errori possono avere un impatto sulle vite umane o provocare gravi danni ambientali o alla proprietà.

La partecipazione al Safety-Critical Rust Consortium è aperta alle organizzazioni che sono membri di Rust e ad altri invitati, come esperti di settore, accademici e legali.

Il lavoro all'interno del consorzio avrà inizio con la creazione di uno statuto e la definizione di obiettivi, e i verbali delle riunioni veranno pubblicati su base regolare.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita