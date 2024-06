SLB e Aker Carbon Capture annunciano la firma di closing dell'accordo di joint venture per la cattura di carbonio

La joint venture consentirà una più ampia adozione di nuove tecnologie per la cattura del carbonio pronte per il mercato per i settori industriali dell'energia e hard-to-abate a livello mondiale

HOUSTON e OSLO, Norvegia: Novità normative:

SLB (NYSE: SLB) e Aker Carbon Capture (ACC) hanno annunciato oggi la firma del closing dell'accordo di joint venture precedentemente annunciato. La nuova azienda integrerà portafogli tecnologici, competenze e piattaforme operative a supporto di un'adozione accelerata della cattura del carbonio per la decarbonizzazione industriale su larga scala.

"Non può esserci un percorso credibile in direzione delle zero emissioni senza l'adozione di soluzioni di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) su larga scala", ha dichiarato Gavin Rennick, presidente della divisione per le nuove energie di SLB.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita