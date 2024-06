TINECO FLOOR ONE S7 Serie: le offerte dedicate alla serie top di gamma

MILAN: Tineco ha pensato a tantissime nuove offerte per rendere i proprio prodotti accessibili e portare la pulizia smart in ancora più case. Fino al 20 giugno, infatti, tutta la linea Tineco FLOOR ONE S7 sarà disponibile ad un prezzo speciale, con sconti fino al 20%, sul sito Tineco.

I prodotti in offerta:

TINECO FLOOR ONE SWITCH S7 : il prodotto 5-in-1 che combina alla perfezione una lavapavimenti di ultima generazione, con un aspirapolvere ricco di accessori per raggiungere ogni angolo della casa. Sarà disponibile a 759€, invece di 899€.

: il prodotto 5-in-1 che combina alla perfezione una lavapavimenti di ultima generazione, con un aspirapolvere ricco di accessori per raggiungere ogni angolo della casa. Sarà disponibile a TINECO FLOOR ONE S7 Steam : la versione a vapore della lavapavimenti wireless, che permetterà di igienizzare alla perfezione ogni superficie. A 559€, invece di 699€.

: la versione a vapore della lavapavimenti wireless, che permetterà di igienizzare alla perfezione ogni superficie. A TINECO FLOOR ONE S7 FlashDry: la lavapavimenti che integra la nuovissima funziona di autopulizia FlashDry, che consente di igienizzare ancora meglio il rullo e asciugarlo a seguito di ogni pulizia, saà disponibile a 679€, invece di 799€.

Tutti questi prodotti saranno presenti nel primo pop-up store di Tineco in Italia, che sarà aperto dal il 20 e il 21 giugno dalle 10 alle 19, e il 22 giugno dalle 10 alle 13 presso Via Solferino 37, Milano.

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

