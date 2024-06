Prodapt lancia TechCo Toolkit per accelerare la trasformazione digitale con ServiceNow per i fornitori di servizi di comunicazione

TechCo Toolkit trasforma l'OSS automatizzando la fornitura dei servizi, potenziando la visibilità operativa e migliorando la precisione dell'inventario di rete

COPENHAGEN, Danimarca: Prodapt, la più grande azienda in più rapida crescita specializzata nel settore delle connessioni, ha annunciato il lancio di TechCo Toolkit, un'integrazione con ServiceNow per aiutare i fornitori di servizi di comunicazione (CSP, Communications Service Providers) ad accelerare l'attivazione dei servizi, automatizzare i flussi di lavoro essenziali e utilizzare l'intelligenza artificiale (AI) per trasformare le operazioni.

Legacy Operational Support Systems (OSS) con processi separati e ambienti multivendor rallentano gli ambienti telecom, causando ritardi nei ricavi e risultando in bassi livelli di soddisfazione dei clienti. Il Toolkit accelera l'agilità operativa automatizzando e abbreviando il ciclo di vita dei servizi, accelerando le forniture, potenziando la visibilità operativa e migliorando la precisione dell'inventario di rete.

Fonte: Business Wire

