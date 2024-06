Medidata lancia Clinical Data Studio, sfruttando l'IA per modernizzare l'esperienza legata ai dati negli studi clinici

Offre attività di analisi e riconciliazione dei dati con IA integrata con una velocità superiore fino dell'80%, in grado di semplificare il ciclo di vita dei dati mediante un collegamento di numerose origini di dati

NEW YORK: Medidata, un marchio Dassault Systèmes e fornitore leader di soluzioni per studi clinici per il settore delle scienze della vita, ha annunciato oggi il lancio di Medidata Clinical Data Studio, un'esperienza unificata che sblocca la reale potenza dei dati della ricerca clinica. Questa tecnologia innovativa offre alle parti interessate un maggiore controllo sulla qualità dei dati e la capacità di fornire più rapidamente sperimentazioni ai pazienti.

Sviluppata partendo da Medidata Platform, Clinical Data Studio integra i dati sia da origini Medidata che non Medidata, accelerando il processo decisionale durante l'intero percorso dello studio clinico e fornendo dati olistici e strategie di rischio che connettono tra loro pazienti, siti e sponsor. Tramite l'IA, i team coinvolti nello studio possono identificare in modo efficiente problemi di dati potenziali e segnali relativi alla sicurezza, che consentono una comprensione più precisa del paziente. Ciò riduce le sfide poste da sistemi di dati compartimentalizzati e consente attività di analisi e riconciliazione dei dati con una rapidità superiore fino dell'80%.

"Clinical Data Studio sblocca l'ampio ecosistema dei dati clinici. Con questa soluzione alimentata dall'IA integrata, democratizziamo l'accesso ai dati e riveliamo i segnali, i rischi e le informazioni che rivestono maggiore importanza. Tutto questo accelera l'esecuzione di test clinici e crea dati ricchi per nuove scoperte", spiega Tom Doyle, CTO di Medidata.

Clinical Data Studio offre uno spazio di lavoro completo per l'integrazione, la trasformazione e la gestione dei dati. Include la riconciliazione dei dati e il rilevamento delle anomalie assistiti dall'IA, elenchi di dati self-service, una solida gestione della qualità basata sul rischio e strumenti per implementare una strategia olistica sui dati e sui rischi supportata da flussi di lavoro e visualizzazioni.

"Con la crescita esponenziale del volume dei dati e delle fonti, la gestione di questi dati e la raccolta di informazioni in tempo reale stanno diventando sempre più complesse. Questo non solo ha un impatto sul time-to-market, ma ritarda anche la consegna tempestiva delle terapie ai pazienti, con conseguenti ripercussioni sulla loro vita", ha dichiarato Nimita Limaye, vicepresidente della divisione di ricerca, Life Sciences R&D Strategy and Technology, IDC. "Con un punto centralizzato di gestione dei dati, Medidata o meno, per gli utenti, Medidata Clinical Data Studio ha il potenziale di cambiare il settore, accelerando gli studi clinici e facendo arrivare più velocemente le terapie ai pazienti".

Medidata promuove trattamenti più intelligenti e una vita più sana per le persone grazie a soluzioni digitali a supporto degli studi clinici. Forte di 25 anni di innovazioni tecnologiche rivoluzionarie su oltre 33.000 studi e 10 milioni di pazienti, Medidata offre un'esperienza leader nel settore, approfondimenti alimentati da analisi e il più grande set di dati storici di studi clinici a livello di paziente al mondo. Più di 1 milione di utenti registrati e oltre 2.200 clienti si affidano alla piattaforma end-to-end di Medidata per migliorare l'esperienza dei pazienti, accelerare le scoperte cliniche e portare più rapidamente le terapie sul mercato. Medidata è un marchio Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), ha sede a New York ed è stata riconosciuta come leader da Everest Group e IDC. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.medidata.com e su @Medidata.

Dassault Systèmes è un catalizzatore del progresso umano. Forniamo alle aziende e alle persone ambienti virtuali collaborativi per immaginare innovazioni sostenibili. Mediante la creazione di esperienze di gemellaggio virtuale tra il mondo reale e la nostra piattaforma e le nostre applicazioni 3DEXPERIENCE, i nostri clienti possono ridefinire i processi di creazione, produzione e gestione del ciclo di vita della loro offerta e quindi avere un impatto significativo per rendere il mondo più sostenibile. La bellezza dell'economia dell'esperienza risiede nel fatto che si tratta di un'economia incentrata sull'uomo, a beneficio di tutti, consumatori, pazienti e cittadini. Dassault Systèmes apporta valore a più di 350.000 clienti di tutte le dimensioni, in tutti i settori, in oltre 150 paesi. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.3ds.com

