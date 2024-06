Arriva Workiva Carbon

Workiva amplia la sua piattaforma leader nel settore ESG, rendicontazione finanziaria e GRC con l'aggiunta di Contabilità del carbonio, Gestione del carbonio e Decarbonizzazione

NEW YORK: Workiva Inc. (NYSE: WK), una piattaforma leader mondiale per il reporting integrato assicurato, ha annunciato oggi il lancio di Workiva Carbon. Il nuovo prodotto promuove la sua Piattaforma ESG e Sostenibilità per le organizzazioni per sostenere i requisiti delle normative globali sul clima, compresa la Direttiva sul reporting di sostenibilità delle imprese (CSRD), le regole di comunicazione sul clima della SEC e la Legge della California sulla responsabilità dei dati aziendali sul clima (SB 253) e la Legge sui rischi finanziari legati al clima (SB 261). Workiva Carbon semplifica la gestione di obiettivi net zero che migliaia di imprese hanno imposto in modo volontario per rispettare le linee guida internazionali e rispondere alle richieste di trasparenza da parte degli interessati, oltre a migliorare la competitività nell'economia globale.

Fonte: Business Wire

