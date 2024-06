Capitale Mondiale Dell'Hardware, Un Paradiso per il Design — Il 19° Concorso Internazionale di Design Industriale Per Prodotti Hardware Invita Partecipanti da Tutto il Mondo

YONGKANG, Cina: Organizzato dal governo popolare municipale di Yongkang e co-organizzato dall'Ufficio per la scienza e la tecnologia di Yongkang e dal Zhejiang Yongkang Hardware Productivity Promotion Center Co., Ltd., il concorso internazionale di design industriale cinese per prodotti hardware si è svolto con successo per 18 anni consecutivi.

Quest'anno, il 19° Concorso estende ufficialmente un invito ai designer di tutto il mondo. Il periodo di presentazione si concluderà alle 24:00 (ora di Pechino) del 10 ottobre, durante il quale studenti, docenti, agenzie di design, aziende e designer freelance di università e istituzioni di tutto il mondo potranno registrarsi gratuitamente. Con un montepremi totale di 3,63 milioni di RMB, il concorso prevede due categorie principali:

Il premio di prodotto "Golden Star", rivolto a progetti con un importante valore commerciale e sociale che possano essere rapidamente industrializzati, in particolare quelli che si integrano profondamente con il settore manifatturiero di Yongkang.

I concorsi di sottocategorie creative, avviati congiuntamente dal comitato organizzatore e da sei produttori locali a Yongkang, mirati a categorie di prodotti specifici come articoli per il tempo libero all'aperto, case a montaggio rapido, veicoli sportivi per il tempo libero, tazze e vasi sanitari, prodotti per la cura della riabilitazione, e attrezzature per il fitness. La valutazione si baserà su criteri quali innovazione, fattibilità, completezza e potenziale di mercato.

Questo prestigioso concorso funge da piattaforma per mostrare e promuovere l'innovazione nella progettazione hardware, favorendo la collaborazione tra designer, produttori ed esperti del settore da tutto il mondo. Con le sue radici profondamente radicate nella città di Yongkang, nota per il suo fiorente settore manifatturiero di hardware, l'evento mira a migliorare la competitività dei prodotti hardware cinesi sulla scena internazionale. Il comitato organizzatore, composto da illustri rappresentanti del governo popolare municipale di Yongkang, Yongkang Science and Technology Bureau e Zhejiang Yongkang Hardware Productivity Promotion Center Co., Ltd. si impegnano a sostenere i più alti standard di professionalità e correttezza. Supervisionano meticolosamente ogni aspetto del concorso, dalla selezione dei giudici al processo di valutazione, assicurando che solo i progetti più innovativi ed eccezionali vengano riconosciuti e premiati.

Nel corso dei suoi 18 anni di storia, il concorso ha attirato una vasta gamma di partecipanti, tra cui designer affermati, talenti emergenti e aziende innovative. È diventato un faro per l'eccellenza nel design industriale, incoraggiando il pensiero creativo, il progresso tecnologico e lo sviluppo sostenibile nel settore dell'hardware.

http://www.ykwjdesign.com/

Fonte: Business Wire

