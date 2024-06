Tecnotree inserita da Gartner® nel report Magic Quadrant™ del 2024 per l'IA nelle operazioni commerciali e i clienti CSP

ESPOO, Finlandia: Tecnotree, piattaforma digitale globale e leader nei servizi per tecnologie IA, 5G e cloud-native, è stata inserita nel report Gartner Magic Quadrant del 2024 per l'IA nelle CSP.

Il Gartner Magic Quadrant, creato dagli analisti Pulkit Pandey, Amresh Nandan e Peter Liu, identifica e valuta i fornitori di IA per i clienti e le operazioni commerciali CSP. Stando al report, "l'IA per i clienti e le operazioni commerciali CSP aiuta le CSP a utilizzare IA/ML per generare informazioni e automatizzare i processi aziendali in un ampio ventaglio di aree per clienti e operazioni commerciali."

Fonte: Business Wire

