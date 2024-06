Maestro: la prima piattaforma di orchestrazione della catena logistica arricchita dall'IA di Kinaxis

L'evoluzione della piattaforma dell'azienda integra la tecnologia proprietaria per abilitare catene logistiche più rapide e intelligenti a un costo totale inferiore

MIAMI: Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), leader globale nell'orchestrazione end-to-end della catena logistica, ha presentato oggi la piattaforma Kinaxis Maestro™, l'unica piattaforma di orchestrazione della catena logistica arricchita dall'IA con una potente combinazione di tecnologie e tecniche che fornisce totale trasparenza e agilità sull'intera catena logistica, dalla pianificazione strategica pluriennale all'ultimo chilometro della consegna. In quanto evoluzione della piattaforma di punta dell'azienda RapidResponse, Maestro integra nuove e moderne tecnologie IA per aiutare i team a muoversi in modo più rapido e intelligente per gestire le complessità delle odierne catene logistiche moderne.

Fonte: Business Wire

