Un nuovo traguardo per Stellantis Insurance: Stellantis Financial Services US lancia il programma di assicurazione integrata con bolt per ampliare la scelta dei clienti

Una partnership di sei brand iconici – Chrysler, Dodge, Jeep ® , Ram, Fiat, e Alfa Romeo - consentirà maggiori opzioni di acquisto per i clienti attraverso prodotti assicurativi su misura

SAN FRANCISCO: Stellantis Financial Services US, la società finanziaria automobilistica propria di Stellantis in Nord America, oggi ha annunciato una nuova collaborazione con bolt, la società di insurtech con la più grande borsa assicurativa a base tecnologica al mondo, per servire i clienti di Chrysler, Dodge, Jeep ® , Ram, Fiat, e Alfa Romeo. La tecnologia di bolt consentirà ai clienti di Stellantis di acquistare polizze assicurative automobilistiche attraverso i siti e le app mobili del brand Stellantis con una gamma di prodotti assicurativi.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita