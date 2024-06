Armis consente a Main Line Health di migliorare la sicurezza dei pazienti e di aumentare la resilienza operativa

Il sistema ospedaliero regionale è stato insignito del prestigioso premio di settore per rafforzare il suo impegno nei confronti dell'eccellenza informatica

SAN FRANCISCO: Armis, l'azienda di sicurezza informatica per l'asset intelligence, ha annunciato oggi che Main Line Health sta utilizzando la piattaforma Armis Centrix™ per ottenere una visibilità e un controllo completi su tutti gli asset connessi all'interno del sistema ospedaliero poiché genera innovazioni operative per migliorare la sicurezza dei pazienti.

Comprendente diversi ospedali e strutture, Main Line Health dispone di una vasta rete di asset IT, IoT e IoMT. Grazie ad Armis Centrix™, il sistema ospedaliero ha identificato rapidamente il doppio di dispositivi in più rispetto a quanto precedentemente stimato, inclusi dispositivi biomedici.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita