euNetworks rifinanzia parte del suo debito esistente e ottiene un ulteriore impegno di finanziamento del debito vincolato alla sostenibilità per promuovere la crescita continua

Il rifinanziamento ha attratto notevole interesse da parte di finanziatori nuovi ed esistenti

L'ulteriore finanziamento di infrastrutture a lungo termine vincolato alla sostenibilità allinea maggiormente i quadri ESG e finanziari di euNetworks

LONDRA: euNetworks Holdings Limited (“euNetworks”), una società di infrastrutture per la larghezza di banda dell'Europa occidentale, oggi ha annunciato di aver completato il rifinanziamento del debito esistente oltre a raccogliere importanti linee di debito impegnate e non utilizzate. Questo finanzierà la costruzione e lo sviluppo della prossima generazione di infrastrutture di larghezza di banda di importanza fondamentale in Europa. La nuova soluzione di finanziamento a lungo termine per le infrastrutture offre strumenti di debito totali pari a 1.260 milioni di euro.

euNetworks costruisce e investe in reti in fibra ottica urbane e a lunga distanza per collegare i centri dati e i poli di centri dati più importanti in Europa.

Fonte: Business Wire

