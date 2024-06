Non perdere mai un colpo con Lenovo Tab Plus, il tablet da sogno per gli amanti della musica con otto speaker

Il tablet per intrattenimento da 11,5 pollici con otto speaker JBL® riproduce bassi profondi e note alte nitide per un'esperienza di ascolto superiore

MORRISVILLE, CAROLINA DEL NORD: Lenovo™ ha presentato oggi Lenovo Tab Plus, un tablet per intrattenimento in grado di offrire un'esperienza sonora eccezionale grazie agli otto speaker JBL con struttura a matrice Hi-Fi sintonizzati da Dolby Atmos®. Pensato per gli amanti della musica, il tablet da 11,5 pollici integra il suo audio di qualità con un display 2K per immagini vivide e un supporto regolabile per un utilizzo ottimale da ogni angolazione.

"I tablet si sono evoluti per rispondere alle esigenze delle persone, che passano dal lavoro allo studio e al gioco, offrendo una combinazione bilanciata di mobilità e prestazioni", ha affermato Tony Chen, vicepresidente di Tablets, Intelligent Devices Group di Lenovo.

Fonte: Business Wire

