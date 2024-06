The Dennemeyer Group sceglie Talkdesk per sostenerla nella missione di essere il partner di prima scelta al mondo per la proprietà intellettuale

Le soluzioni del centro di contatto potenziate dall'intelligenza artificiale aiutano il fornitore di servizi completi di proprietà intellettuale a rafforzare la soddisfazione dei dipendenti e costruire connessioni significative con i clienti

Dennemeyer sceglie soluzioni orientate al futuro da Talkdesk per migliorare l'esperienza clienti (CX).

Talkdesk CX Cloud™ e Talkdesk Workforce Management™ verranno utilizzate per ottimizzare la metrica delle prestazioni fondamentali e ottenere efficienze.

Società globali come Dennemeyer si fidano di Talkdesk per la sua comprovata abilità di gestione delle implementazioni con diverse regioni e team.

SAN FRANCISCO e LUSSEMBURGO: Talkdesk®, Inc., un fornitore globale di tecnologia di esperienza clienti (CX) potenziata dall'intelligenza artificiale (IA) che serve imprese di ogni dimensione, ha annunciato oggi che Dennemeyer, un fornitore di servizi completi di proprietà intellettuale (PI) che gestisce oltre tre milioni di diritti IP di più di 8.000 clienti in tutto il mondo, ha scelto Talkdesk per snellire la sua CX.

