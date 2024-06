La piattaforma Spot by NetApp viene certificata dalla FinOps Foundation

La funzione di intelligence dei costi e il motore di fatturazione sono ora in genere disponibili con Spot by NetApp, ampliandone così il portafoglio olistico, integrato di soluzioni FinOps

SAN JOSE, California: NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda che sviluppa un’infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato che Spot by NetApp ha ottenuto l’attestazione FinOps Certified Platform dalla FinOps Foundation, che ne valida la capacità di fornire la vasta gamma di funzionalità di cui le imprese hanno bisogno per un’efficace gestione finanziaria sul cloud. Inoltre Spot by NetApp è stata espansa con la disponibilità generali della funzione di intelligence dei costi e del motore di fatturazione.

Mentre le imprese trasferiscono quantità sempre maggiori dei carichi di lavoro sul cloud, particolarmente per dare impulso allo sviluppo di applicazioni basate sull’IA, diventa più difficile bilanciare le esigenze contrastanti fra di loro dell’efficienza dell’infrastruttura e di quella finanziaria.

Fonte: Business Wire

