MSCI annuncia i risultati della revisione della classificazione dei mercati per il 2024 di MSCI

NEW YORK: MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornitore leader di strumenti e servizi a supporto di decisioni critiche per la comunità globale degli investimenti, ha annunciato oggi i risultati della sua revisione della classificazione dei mercati per il 2024.

I punti principali della revisione di quest'anno vedono MSCI:

Avviare una consultazione sulla possibile riclassificazione della Bulgaria da mercato standalone a mercato di frontiera

Proseguire il monitoraggio dell'adozione delle misure volte a migliorare l'accessibilità al mercato azionario coreano per gli investitori internazionali, ma notare anche che il recente divieto di vendita allo scoperto crea restrizioni di accessibilità del mercato

Osservare un recente miglioramento della liquidità del mercato valutario egiziano, avvertendo al contempo delle possibili implicazioni di nuovi peggioramenti

Proseguire il monitoraggio dell'accessibilità del mercato azionario del Bangladesh

Evidenziare l'evoluzione dei cicli di compensazione e regolamento sui mercati globali

