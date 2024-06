La tecnologia di Esri utilizzata dall'ALS Therapy Development Institute per la mappatura degli studi clinici

L'ALS Trial Navigator offre alle persone che convivono con la SLA un metodo semplice per cercare gli studi clinici per cui potrebbero risultare idonee

REDLANDS, California: L'ALS Therapy Development Institute (ALS TDI), una biotech no profit che si impegna per l'eradicazione della sclerosi laterale amiotrofica (SLA), ha utilizzato la tecnologia di mappatura targata Esri, il leader mondiale della location intelligence, per lo sviluppo dell'ALS Trial Navigator. Il nuovo strumento è stato ideato per semplificare e razionalizzare il processo di informazione sugli studi in corso sulla SLA da parte delle persone affette da SLA e dei loro caregiver. Grazie all'ALS Trial Navigator ora gli utenti possono esplorare una mappa interattiva per individuare i luoghi in cui si svolgono gli studi clinici per i quali potrebbero risultare idonei.

Fonte: Business Wire

