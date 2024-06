China Hi-Tech Fair si prepara per la sua 26a edizione il 14 novembre a Shenzhen

SHENZHEN, Cina: China Hi-Tech Fair (CHTF), evento internazionale su grande scala e la più prestigiosa fiera tecnologica cinese, vetrina delle ultime novità in fatto di prodotti e tecnologie, darà il via alla sua 26a edizione dal 14 al 16 novembre 2024 presso lo Shenzhen World Exhibition & Convention Center con il tema "Technology Leads Development, Industry Integrates Fusion" (La tecnologia guida lo sviluppo, l'industria integra la fusione).

Con un'area fieristica di 400.000 m2, al CHTF 2024 sono attesi oltre 5.000 espositori e 500.000 partecipanti provenienti da oltre 100 Paesi e regioni. Quest'anno l'evento presenterà 20 settori in rapida crescita, tra cui Leading Heavy Equipment, Top Tech Industry Chains, Clean Energy, High-end Machinery Manufacturing and Low-altitude Economy & Aerospace, etc. in Cina.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita