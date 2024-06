DNP crea un foglio monomateriale ad alta barriera in carta riciclabile macerabile oltre l'85%

- Risultati ottenuti sia in termini di riciclo rinnovabile che di elevate proprietà barriera -

TOKYO: Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO:7912) ha aggiornato con successo i materiali e i metodi di lavorazione dei suoi fogli monomateriale utilizzati per il packaging di prodotti, riuscendo a ottenere una macerabilità superiore all'85% 1 .

Nel 2022 abbiamo sviluppato un foglio di imballaggio ecologico con elevate proprietà barriera 2 che impedisce la trasmissione di ossigeno e vapore acqueo come materiale di imballaggio per alimenti, cosmetici e prodotti medici. Allo stesso tempo, l'uso di carta monomateriale ha promosso una maggiore riciclabilità.

Sviluppo

Negli ultimi anni, come indicatore di ecocompatibilità della riciclabilità degli imballaggi in carta, in Europa e negli Stati Uniti si è cercato di migliorare l'effetto di riciclo della carta come risorsa rinnovabile, aumentandone la macerabilità a oltre l'80%.

Fonte: Business Wire

