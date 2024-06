GlobalPlatform offre un quadro di riferimento per la sicurezza per il lancio dello storico ecosistema per il portafoglio dell'identità digitale europea

GlobalPlatform presenta nuove soluzioni di sicurezza per semplificare la distribuzione del portafoglio dell'identitià digitale europea, ha annunciato i dettagli relativi al seminario eID Wallet Seminar 2024 che si terrà a Bruxelles

REDWOOD CITY, California: GlobalPlatform, lo standard per i servizi e i dispositivi digitali sicuri, sta dando impulso alle azioni per fornire supporto a un portafoglio per l'identità digitale europea (EUDI) scalabile, introducendo nuove soluzioni per aiutare gli Stati membri dell'UE e i venditori di smartphone a implementare senza problemi lo schema del portafoglio di identità digitale (eID Wallet) a livello europeo. Per promuovere un'ampia adozione dei portafogli per l'identificazione digitale da parte dei governi e dell'industria, GlobalPlatform riunirà le parti interessate per analizzare gli ultimi sviluppi nel corso di un evento esclusivo che si terrà a Bruxelles il 10 ottobre.

Fonte: Business Wire

