Posiflex lancia il tablet POS mobile della serie Opera MT-6200

Nuove offerte per migliorare le possibilità e l'efficienza dei dispositivi mobili pensati per la vendita al dettaglio, l'ospitalità, la logistica e la gestione di magazzino.

TAIPEI, Taiwan: Posiflex Technology Inc., leader mondiale nei sistemi POS (Point of Sale) e nelle soluzioni O2O (Online to Offline), ha annunciato oggi la sua ultima offerta di tablet POS mobili - la serie Opera MT-6200, che esplora nuove possibilità di mobilità ed efficienza con un design elegante, leggero e semi-rugged. La serie supporta Android 13 con certificazione GMS o Windows 11 IoT OS, disponibile nelle varianti x86 e RISC. Con uno schermo di dimensioni 8" e 10,1", la serie è alloggiabile in una “docking station” con connettore USB Tipo-C, che consente la ricarica rapida.

Fonte: Business Wire

