Avviato lo studio VISABL-AFL di Imricor presso l'Istituto cardiovascolare Paris Sud per l'approvazione della FDA statunitense

MINNEAPOLIS: Imricor Medical Systems, Inc. (la Società o Imricor ) ( ASX:IMR ) leader mondiale nei dispositivi per l'ablazione cardiaca in tempo reale (iCMR), è lieta di annunciare che lo studio clinico IDE relativo al catetere ablativo Vision-MR 2.0 per il trattamento del flutter atriale di tipo I (VISABL-AFL) ha preso il via con l'esecuzione di due procedure presso l'Istituto cardiovascolare Paris Sud (ICPS) ( https://icps.fr ).

Il dottor Laurent Fiorina, elettrofisiologo presso l'ICPS e ricercatore principale dell'istituto, ha commentato: "Il reclutamento dei primi pazienti nello studio clinico VISABL-AFL rappresenta un significativo passo avanti per il futuro delle ablazioni con risonanza magnetica 3D in tempo reale nei laboratori iCMR.

Fonte: Business Wire

