Le 10 principali tecnologie emergenti nel 2024 di Forrester: GenAI, TuringBots e sicurezza IoT sono destinate a generare il ROI più rapido

La rapida accelerazione delle innovazioni in ambito IA ha generato un'impennata nello sviluppo di altre tecnologie emergenti

CAMBRIDGE, Massachusetts: In base al report di Forrester (Nasdaq: FORR) The Top 10 Emerging Technologies In 2024, l'IA generativa (genAI) per i contenuti visivi, la genAI per il linguaggio, TuringBots e sicurezza IoT sono le principali tecnologie emergenti che garantiranno il ROI più immediato per le aziende nel 2024 e oltre.

Con nuove tecnologie che sembrano comparire ogni giorno, i leader in ambito commerciale e tecnologico hanno bisogno di programmare tali investimenti sulla base di valore, rischio e potenziali tempistiche di rimborso.

Fonte: Business Wire

