Wisk Aero rileva l'azienda leader di software Verocel

MOUNTAIN VIEW, Calif.: Wisk Aero, un'importante azienda di Advanced Air Mobility (AAM), ha annunciato oggi di aver acquisito Verocel Inc., una società di verifica e validazione (V&V) del software. Le competenze uniche di Verocel nel supportare la certificazione di software ad alta integrità per il settore aerospaziale e la qualificazione degli strumenti V&V avranno un ruolo cruciale nell'impegno costante di Wisk per certificare Generation 6, il suo taxi aereo autonomo ad alimentazione elettrica.

Negli ultimi 25 anni, il team Verocel è stato alla guida della V&V dei prodotti software ad alta integrità nell'industria aerospaziale. Il team ha una profonda esperienza nel DO-178C e sono membri dei comitati degli standard industriali per il software ad alta integrità, compreso il RTCA/Special Committee, EUROCAE Working Group, e l'Overarching Properties Working Group della FAA. Inoltre, la serie di strumenti qualificati Verocel – VeroTrace – offre una base per la definizione, il tracciamento e gli inoltri dei requisiti di certificazione del software a FAA. Questa esperienza specializzata crea una capacità durevole presso Wisk che supporta sia la certificazione del velivolo Generation 6 che gli sviluppi futuri del software presso The Boeing Company.

“Lo sviluppo di software ad alta integrità è essenziale perché la nostra missione certifichi un velivolo autonomo ed elettrico, e il V&V costituisce una parte notevole dell'impegno totale di certificazione del software”, ha affermato Brian Yutko, Wisk CEO. “Il team specializzato e di talento di Verocel porterà con sé esperienza e rigore profondi, aiutando ad accelerare il nostro progetto di certificazione indipendente che è già ben avviato. Siamo entusiasti di avere in Wisk questo team di talento!”

Verocel è stata fondata nel 1999 e ha una storia comprovata con oltre 160 progetti per oltre 25 clienti, compreso il lavoro precedente con The Boeing Company. Oltre allo sviluppo di software e ai servizi di V&V, Verocel sviluppa e produce anche i computer di sicurezza per il Wide Area Augmentation System (WAAS), un sistema di navigazione aerea che migliora la precisione e l'integrità del GPS che permette agli aerei di volare oggi in modo sicuro in tutto il mondo. Grazie a questa acquisizione, entrano in Wisk oltre 50 ingegneri di software altamente specializzati, con sede a Westford Massachusetts e a Poznan, in Polonia.

“Wisk è un allineamento perfetto per Verocel, sia a lungo che a breve termine”, ha affermato Jim Chelini, Presidente di Verocel. “Questa non è solo una possibilità di applicare direttamente la nostra esperienza alla certificazione di una tecnologia innovativa, ma è anche un'occasione incredibile per il talento di Verocel di eccellere in Wisk e l'ecosistema più ampio di Boeing nel lungo termine”.

Verocel continuerà a rispettare gli impegni assunti con i clienti, oltre a incrementare il programma di certificazione Wisk Generation 6.

Wisk è una società di Advanced Air Mobility (AAM) impegnata a offrire un volo giornaliero e sicuro per tutti. eVTOL (electric vertical takeoff and landing, a decollo verticale e atterraggio elettrico), il taxi aereo autonomo di Wisk, consentirà ai passeggeri di evitare il traffico e raggiungere più rapidamente la propria destinazione. Wisk è una società interamente controllata da Boeing ed ha sede nella San Francisco Bay Area, con succursali in tutto il mondo. Con oltre un decennio di esperienza e più di 1700+ prove di volo, Wisk sta plasmando il futuro delle trasferte giornaliere e dei viaggi urbani in modo sicuro e sostenibile. Per saperne di più, visitare il sito dell'azienda qui.

