NielsenIQ (NIQ) collabora con SPAR International per l'offerta dei servizi Spaceman in tutto il mondo

La suite di applicazioni Spaceman di NIQ è disponibile per i partner SPAR in tutto il mondo

CHICAGO: NielsenIQ (NIQ), leader mondiale nel settore della consumer intelligence, annuncia con orgoglio la collaborazione strategica con SPAR International BV, che faciliterà l'integrazione dei servizi Spaceman di NIQ. NIQ offrirà i suoi servizi di gestione degli spazi alle organizzazioni SPAR su scala globale, con l'obiettivo di migliorare la posizione di mercato di tutti i partner della struttura di retail.

SPAR è il più grande gruppo volontario leader a livello mondiale di rivenditori e grossisti indipendenti, che lavorano in partnership sotto il marchio SPAR. Il gruppo comprende più di 13.984 negozi in oltre 48 paesi. SPAR International BV è responsabile dello sviluppo della rete SPAR in tutto il mondo e del miglioramento della competitività, della produttività e della redditività dei suoi partner di vendita al dettaglio e all'ingrosso.

La suite Spaceman di NIQ consente di ottenere un processo di planogramma integrato e automatizzato con diversi moduli per supportare le esigenze dei clienti, analizzando le prestazioni e le opportunità tra i planogrammi per aiutare a prendere le migliori decisioni di merchandising. L'integrazione dei dati dei planogrammi con i sistemi di rifornimento e altri sistemi aziendali semplifica le operazioni quotidiane e migliora l'efficienza.

“Questa collaborazione rappresenta per noi un'opportunità entusiasmante per supportare tutte le organizzazioni nazionali SPAR nell'ottimizzazione dello spazio a scaffale e nel promuovere la crescita in diversi mercati. Sfruttando la nostra esperienza di collaborazione con partner selezionati in passato, abbiamo guidato con successo la crescita mediante strategie efficaci di gestione dello spazio.” Simon Trott, responsabile analytics, NIQ

Gli assortimenti sono in continua evoluzione, così come le preferenze degli acquirenti, pertanto la tecnologia svolge un ruolo fondamentale nella creazione dei planogrammi. La soluzione Spaceman di NIQ è ampiamente utilizzata in 79 paesi, da oltre 2000 produttori e rivenditori di beni di largo consumo e non, a livello globale. L'utilizzo di questo software ha aiutato i clienti di NIQ a migliorare le vendite del 10-35%, a ottimizzare l'assortimento e a ridurre le scorte del 10-30%.

“Siamo lieti di collaborare con NIQ e fare in modo che le nostre organizzazioni nazionali globali abbiano accesso a questa soluzione. L'innovativo software della soluzione Spaceman di NIQ consente ai nostri partner di sfruttare la potenza dei dati e di prendere decisioni informate sull'allocazione degli spazi, sulla disposizione e sul posizionamento dei prodotti. Questa collaborazione sottolinea il nostro impegno nei confronti dei nostri partner nel fornire soluzioni all'avanguardia che promuovano il loro successo.” Tom Rose, direttore delle operazioni , SPAR International

Informazioni su NIQ:

NielsenIQ (NIQ) è la società di consumer intelligence leader a livello mondiale, in grado di fornire la comprensione più completa del comportamento d'acquisto dei consumatori che rivela nuovi percorsi di crescita. NIQ si è unita a GfK nel 2023, due leader di settore che assieme offrono una copertura globale senza precedenti. Oggi NIQ è presente in oltre 95 paesi e copre il 97% del PIL. Grazie a una lettura olistica del retail e agli approfondimenti più completi sui consumatori, forniti con analisi avanzate tramite piattaforme all'avanguardia, NIQ è in grado di offrire la Full View™.

