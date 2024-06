Cirrus Logic presenta le ultime aggiunte alla sua famiglia di convertitori audio professionali

Lancio di converter digitali-analogici e prodotti CODEC sviluppati per garantire una fedeltà audio assoluta su misura per musicisti, artisti dal vivo e ingegneri del suono

AUSTIN, Texas: Cirrus Logic (Nasdaq: CRUS) ha presentato oggi i più recenti dispositivi aggiunti alla sua famiglia di prodotti Pro Audio: una serie di converter digitali-analogici (DAC) e un CODEC audio dalle altissime prestazioni che definisce un nuovo standard per i mercati audio di prosumer e professionisti. Queste nuove soluzioni rispondono alle esigenze degli artisti discografici, degli artisti dal vivo e degli audiofili, offrendo converter audio dal suono cristallino per garantire una registrazione e riproduzione senza compromessi in termini di qualità del suono.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita