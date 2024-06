Kakaku.com: lancio del più grande servizio di prenotazione di ristoranti in Giappone per visitatori dall'estero

Prenotazioni online in oltre 35.000*1 ristoranti disponibili in inglese, cinese (tradizionale e semplificato) e coreano

TOKYO: Tabelog*2, uno dei principali siti di ricerca e prenotazione di ristoranti del Giappone, ha lanciato un servizio di prenotazione online per i visitatori del paese disponibile in inglese, cinese (semplificato e tradizionale) e coreano. Con prenotazioni possibili presso oltre 35.000 ristoranti, è il più grande servizio di questo tipo in Giappone.

*1 Dal 26 giugno 2024, sulla base di ricerche interne. Il più grande servizio di prenotazione (prenotazioni istantanee) per i visitatori del Giappone.

*2 Tabelog è gestito da Kakaku.com, Inc. una delle principali società Internet giapponesi.

Servizio di prenotazione online di Tabelog per visitatori dall'estero

Per offrire un modo più comodo di trovare e prenotare i ristoranti al numero crescente di visitatori del Giappone, abbiamo lanciato un servizio di prenotazione di ristoranti online in cui le prenotazioni possono essere effettuate in inglese, cinese (tradizionale e semplificato) e coreano.

*Secondo la Japan National Tourism Organization, il numero di visitatori in Giappone dovrebbe superare i 3 milioni nel maggio 2024 (con un aumento del 60% rispetto all'anno precedente).

Le principali caratteristiche del servizio di Tabelog sono le seguenti:

Ricerca dei ristoranti in Giappone specificando la località, la cucina, il budget e la data e l'ora in cui si desidera prenotare.

Selezione di un ristorante in base a informazioni dettagliate sul locale, tra cui menu, foto e recensioni pubblicate dagli utenti giapponesi.

Verifica della disponibilità delle prenotazioni utilizzando la funzione calendario e realizzazione delle prenotazioni online direttamente su Tabelog.

*Le prenotazioni online sono attualmente disponibili solo per i menu fissi e richiedono la registrazione con carta di credito. Inoltre, è previsto un costo di utilizzo del sistema di 440 yen (tasse incluse) a persona per ogni prenotazione.

“Il Giappone è attualmente una delle mete preferite dai viaggiatori di tutto il mondo e molti di loro vogliono provare la cultura gastronomica giapponese. Tuttavia, c'è ancora una carenza di ristoranti attrezzati per comunicare con i visitatori stranieri e accettarne le prenotazioni, il che porta a una situazione in cui solo una manciata di ristoranti rinomati attira i visitatori in Giappone", ha dichiarato Taku Kounoike, responsabile di Tabelog. "In qualità di media gastronomico giapponese, vogliamo aiutare i viaggiatori a provare il fascino più profondo del Giappone, presentando un'ampia gamma di ristoranti eccellenti in tutto il Paese e fornendo un servizio che consenta agli utenti di effettuare prenotazioni online. Ci auguriamo sinceramente che l'esperienza di viaggio dei visitatori in Giappone diventi più appagante che mai".

Link alle varie versioni di Tabelog:

- Inglese: https://tabelog.com/en/

- Cinese semplificato: https://tabelog.com/cn/

- Cinese tradizionale: https://tabelog.com/tw/

- Coreano: https://tabelog.com/kr/

*Le modifiche e i miglioramenti continui del sito possono comportare variazioni dell'interfaccia utente e delle prestazioni.

Informazioni su Tabelog

Tabelog fornisce informazioni su quasi tutti i ristoranti in Giappone e gli utenti possono scegliere i ristoranti che rispondono alle loro preferenze specifiche, sulla base delle informazioni fornite dai ristoranti stessi, nonché delle recensioni e delle foto pubblicate dagli utenti. Il servizio riceve valutazioni elevate da parte degli utenti per l'offerta di informazioni complete sui ristoranti e per l'interfaccia utente estremamente comoda. A marzo 2024, è diventato uno dei principali servizi di ricerca e prenotazione di ristoranti in Giappone, con circa 93,5 milioni di utenti mensili.

Informazioni su Kakaku.com, Inc. ( https://corporate.kakaku.com/?lang=en)

Fondata nel 1997, Kakaku.com, Inc. (TOKYO:2371) è una società internet giapponese che gestisce diversi servizi web, tra cui il sito di supporto agli acquisti "Kakaku.com", il servizio di ricerca e prenotazione di ristoranti "Tabelog" e il servizio completo di ricerca di lavoro "Kyujin Box". Nell'aprile 2024, l'azienda ha lanciato negli USA "Jobcube", un sito di ricerca completo per chi cerca lavoro.

Panoramica dei servizi: https://corporate.kakaku.com/company/service/?lang=en

Fonte: Business Wire

