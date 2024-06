Advanced Payment Control di SmartStream oggi supporta multipli circuiti di pagamento con una migliore gestione delle eccezioni

LONDRA: SmartStream, il fornitore di soluzioni finanziarie Transaction Lifecycle Management (TLM ®), oggi annuncia un notevole aggiornamento della sua soluzione Advanced Payment Control (APC). L'aggiornamento semplifica e ottimizza ulteriormente le ricerche dei pagamenti attraverso la gestione di svariati e molteplici circuiti di pagamento per migliorare i tempi di risoluzione e ridurre i costi nell'era dei pagamenti istantanei.

Le banche affrontano enormi difficoltà nel mantenere le connessioni a più sistemi di pagamento e nel supportare vari formati di messaggistica, in quanto ogni sistema ha le proprie regole. Spesso, le infrastrutture tecniche delle banche faticano a gestire queste complessità in maniera efficiente, risultando in riconciliazioni inefficienti, ricerche a vuoto e insoddisfazione da parte dei clienti.

Fonte: Business Wire

