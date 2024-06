EDX Medical commercializza un rivoluzionario esame di risposta ai farmaci antitumorali nel Regno Unito e in Scandinavia

CAMBRIDGE, Inghilterra: EDX Medical Group plc, azienda incentrata sullo sviluppo di prodotti e servizi diagnostici digitali innovativi a supporto di trattamenti personalizzati antitumorali, per malattie cardiovascolari e infettive, annuncia oggi di aver firmato un accordo di distribuzione esclusiva con Curesponse Ltd, per commercializzare il test per il cancro cResponse™ nel Regno Unito, in Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca.

cResponse™ è una piattaforma rivoluzionaria che valuta biologicamente il modo in cui il tessuto tumorale vivente di un determinato paziente risponde a farmaci specifici, identificando le opzioni terapeutiche più efficaci. È l'unica tecnologia a livello clinico a offrire dati di risposta biologica per farmaci utilizzati in chemioterapia, immunoterapia e farmaci biologici mirati.

Fonte: Business Wire

