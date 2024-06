Kinaxis annuncia la nomina del nuovo presidente e di un nuovo membro del consiglio di amministrazione

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), leader globale nell'orchestrazione della supply chain end-to-end, è lieta di annunciare la nomina di Robert Courteau a presidente e di José Duarte a membro del Consiglio di amministrazione della società.

Courteau è entrato a far parte del CdA di Kinaxis nel 2016, ricoprendo il ruolo di amministratore sia nel comitato di revisione contabile che nel comitato di remunerazione della società. Esperto dirigente con una vasta esperienza nella direzione di nuove iniziative commerciali e nel conseguimento di obiettivi di crescita in alcune delle più importanti aziende del mondo, Courteau continuerà a far parte dei comitati di revisione e di remunerazione.

Fonte: Business Wire

