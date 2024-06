Belkin festeggia il traguardo di un milione di cuffie per bambini vendute

Disponibili in un'ampia varietà di stili e colori, Belkin è orgogliosa di aver venduto un milione di cuffie per bambini in tutto il mondo

LOS ANGELES: Belkin, marchio leader nel settore dell'elettronica di consumo da 40 anni, ha annunciato oggi un traguardo importante: la vendita di un milione di unità di cuffie per bambini su scala globale. La vasta gamma di stili e colori di Belkin, insieme al suo impegno per la qualità, ne ha consolidato la posizione di leader nel settore dei prodotti audio per bambini.

Negli ultimi anni, Belkin ha fatto passi da gigante nella creazione di prodotti audio di alta qualità presso la sua sede centrale di El Segundo, in California. Grazie all'esperienza di esperti ingegneri acustici, Belkin ha sviluppato la sua linea SoundForm, che combina un design raffinato e un suono eccellente per tutti i gusti.

Fonte: Business Wire

