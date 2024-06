La nuova Denodo Platform 9.0 offre dati intelligenti generati da query in linguaggio naturale compatibile con l'AI, capacità di dati pronti per l'AI e semplici funzionalità di preparazione dei dati

La versione più recente trasforma le capacità self-service dei dati grazie all'intelligenza migliorata, e consente a più tipologie di utenti di sfruttare i dati per ottenere risultati potenti

PALO ALTO, California: Denodo, leader nella gestione dei dati, ha annunciato il lancio di Denodo Platform 9.0. Questa ultima versione di Denodo Platform consente di generare dati intelligenti grazie al supporto basato sull'AI delle query fornite in linguaggio naturale, eliminando la necessità di conoscere il linguaggio SQL. È dotata anche della capacità di fornire modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con dati in tempo reale, governati a livello dell'intera azienda, e supporta la retrieval-augmented generation (RAG) per risultati affidabili e approfonditi a partire dalle applicazioni dell'AI generativa, oltre a una serie di nuove e potenti funzionalità che migliorano ulteriormente la gestione dei dati.

Fonte: Business Wire

