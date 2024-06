Yard Force presenta innovazioni all'avanguardia alla Spoga Gafa 2024

COLONIA, Germania: Yard Force è orgogliosa del successo ottenuto dalla presentazione dei suoi attrezzi da giardino e robot rasaerba più recenti e innovativi alla Spoga Gafa 2024, tenutasi a Colonia, in Germania, dal 24 al 26 giugno 2024. L'evento ha rappresentato per Yard Force un'eccellente piattaforma per dimostrare il proprio impegno verso l'innovazione e l'eccellenza nelle tecnologie per il giardinaggio.

Rivoluzionare il giardinaggio con i robot rasaerba Yard Force Virtual Boundary:

iVR10: questo modello all'avanguardia è dotato di tecnologia RTK (Real-Time Kinematic, cinematica in tempo reale), VSLAM (Visual Simultaneous Localization and Mapping, localizzazione e mappatura visiva simultanea) e telecamere RGB, che garantiscono una precisione millimetrica e prestazioni eccezionali. Il sistema a 4 ruote motrici e gli schemi di taglio multipli consentono all'iVR10 di affrontare qualsiasi terreno con facilità, garantendo un prato impeccabile.

progettato per la semplicità e l'efficienza, il modello i400 è dotato di una telecamera RGB che ne migliora le capacità di navigazione, rendendolo la scelta ideale per chi è alla ricerca di una manutenzione del prato affidabile e costante. iV6: combinando la navigazione avanzata della VSLAM con la precisione delle telecamere RGB, l'iV6 offre una manovrabilità e prestazioni di taglio superiori, adattandosi senza sforzo alle varie condizioni del prato.

Prestazioni migliorate con i trattorini tagliaerba e i modelli ZTR di Yard Force:

I nuovi trattorini tagliaerba e modelli ZTR di Yard Force sono progettati per fornire potenza ed efficienza senza pari. Caratterizzati da un design ergonomico e da motori robusti, questi modelli garantiscono un funzionamento fluido e prestazioni di taglio eccezionali, rendendoli perfetti per le attività di manutenzione del prato su larga scala.

Innovativi rasaerba 20 V x 2 con regolazione dell'altezza di taglio con un solo pulsante:

L'ultima gamma di rasaerba Yard Force 20 V x 2 introduce una rivoluzionaria funzione di regolazione dell'altezza di taglio con un solo pulsante. Questa innovazione consente agli utilizzatori di passare facilmente da un'altezza di taglio all'altra, assicurando una cura del prato precisa e su misura con il minimo sforzo.

Idropulitrici ad alta pressione per una pulizia superiore:

Le nuove idropulitrici ad alta pressione Yard Force sono progettate per svolgere le attività di pulizia più impegnative. Questi potenti apparecchi offrono elevate prestazioni e durata, rendendoli ideali per mantenere gli spazi esterni in condizioni perfette.

Un'esposizione di successo alla Spoga Gafa 2024:

Alla Spoga Gafa 2024, lo stand di Yard Force ha attirato l'attenzione dei migliori professionisti del settore, nonché di rivenditori e appassionati di giardinaggio. L'evento ha evidenziato l'impegno di Yard Force nel far progredire le tecnologie per il giardinaggio e la loro capacità di soddisfare le esigenze dei consumatori in continua evoluzione.

Informazioni su Yard Force:

Yard Force è un marchio leader a livello mondiale nel settore degli attrezzi da giardinaggio innovativi e delle apparecchiature elettriche per esterni. Conosciuta per il suo impegno per la qualità, le prestazioni e la soddisfazione dei clienti, Yard Force si impegna costantemente al fine di fornire prodotti che migliorino l'esperienza del giardinaggio. Con un'attenzione particolare alle tecnologie all'avanguardia e al design di facile utilizzo, Yard Force vuole aiutare i consumatori a realizzare il giardino perfetto.

Fonte: Business Wire

