Capcom acquista la maggioranza dei titoli di Minimum Studios Co., Ltd. che diventa così una sua controllata

OSAKA, Giappone: Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato di aver acquisito due terzi del totale delle azioni emesse di Minimum Studios Co., Ltd. (Minimum Studios), società di produzione 3DCG, rendendola così una sua controllata.

1. Obiettivo dell'acquisizione delle azioni

La forza di Minimum Studios, società con sede a Taiwan, sta nella produzione di animazioni per lo sviluppo di video giochi da casa per consumatori, e in precedenza lo studio ha lavorato a importanti titoli Capcom. Capcom ha deciso di acquisire la quota di maggioranza dello studio per rafforzare in maniera sostenibile le sue capacità tecnologiche e di sviluppo, mirando a raggiungere il suo obiettivo gestionale a lungo termine di 100 milioni di unità vendute annualmente.

Fonte: Business Wire

