Circle è la prima emittente globale di stablecoin a conformarsi al MiCA, lo storico regolamento dell'UE sulle criptovalute

L'entità francese di Circle emetterà le stablecoin EURC e USDC nell'UE in conformità con uno dei regimi normativi più completi al mondo per gli asset digitali

PARIGI: Circle, società globale di tecnologia finanziaria ed emittente delle stablecoin USDC e EURC, ha annunciato oggi di essere diventata la prima emittente globale di stablecoin a raggiungere la conformità con il quadro normativo dell'Unione europea sui mercati delle cripto-attività (MiCA).

Il raggiungimento di tale risultato è stato possibile grazie all'ottenimento della licenza di istituto di moneta elettronica (EMI) (’agr ément en qualité d'établissement de monnaie électronique) da parte dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), l'autorità di regolamentazione bancaria francese. Con questa licenza, entrambe le stablecoin USDC e EURC sono ora emesse nell'UE in conformità con gli obblighi normativi del MiCA per le stablecoin o i token di moneta elettronica, che sono entrati in vigore ieri, secondo la legge vigente e soggetti a eventuali chiarimenti da parte della Commissione europea in merito all'interpretazione della legge.

Nell'ambito della conformità a questo regime normativo completo, Circle Mint è ufficialmente disponibile per i clienti commerciali in Europa. Dotata di funzionalità bancarie locali, Circle Mint France offre un accesso quasi immediato e conveniente per coniare e riscattare USDC ed EURC in tutto il mercato europeo.

"Fin dalla nostra fondazione, l'obiettivo di Circle è sempre stato quello di costruire un'infrastruttura durevole, conforme e ben regolamentata per le stablecoin, e la nostra adesione al MiCA, che rappresenta uno dei regimi normativi di criptovalute più completi al mondo, è un enorme traguardo per l'integrazione e l'approvazione su vasta scala della valuta digitale", ha dichiarato Jeremy Allaire, co-fondatore e amministratore delegato di Circle. "Lavorando a stretto contatto con le autorità di regolamentazione francesi e dell'UE, siamo ora in grado di offrire sia USDC che EURC come stablecoin in dollari ed euro pienamente conformi al mercato europeo, liberando l'enorme potenziale degli asset digitali per la trasformazione dei settori della finanza e del commercio."

"L'ottenimento della conformità MiCA attraverso la nostra licenza EMI francese rappresenta un significativo passo avanti, non solo per Circle, ma per l'intero ecosistema finanziario digitale in Europa e oltre", ha dichiarato Dante Disparte, direttore strategico e responsabile delle politiche globali di Circle. "Con la crescente integrazione degli asset digitali nel panorama finanziario tradizionale, è essenziale stabilire quadri solidi e trasparenti per promuovere la fiducia e l'adozione. L'annuncio di oggi rafforza ulteriormente il nostro impegno a costruire un futuro più inclusivo e conforme per la finanza su Internet".

"Il successo di Circle nell'ottenere questa licenza è il risultato di una stretta collaborazione durata svariati mesi tra i team normativi responsabili delle autorizzazioni ACPR e il team di Circle France", ha dichiarato Coralie Billmann, direttrice generale di Circle France.

Delle 10 principali stablecoin per capitalizzazione di mercato, solo USDC è attualmente conforme al MiCA. Questo traguardo sottolinea l'impegno profuso da Circle per la conformità normativa delle stablecoin in dollari e in euro. L'approccio proattivo della società al rispetto di elevati standard di sicurezza, trasparenza e supervisione contribuirà a promuovere l'adozione su vasta scala delle valute digitali regolamentate.

Informazioni su Circle

Circle è un'azienda globale di tecnologia finanziaria che consente alle aziende di ogni dimensione di sfruttare la potenza delle valute digitali e delle blockchain pubbliche per i pagamenti, il commercio e le applicazioni finanziarie in tutto il mondo. Circle è l'emittente di USDC e EURC, protocolli monetari con forte liquidità, interoperabili e affidabili su Internet. La piattaforma aperta e programmabile e le API di Circle facilitano alle organizzazioni la gestione delle loro attività in ambiente internet, che si tratti di effettuare pagamenti internazionali, costruire applicazioni Web3 accessibili a livello globale o gestire la propria tesoreria interna. Per saperne di più https://circle.com.

Disclaimer

La presente comunicazione di marketing è emessa da Circle Internet Financial Europe SAS, un istituto di moneta elettronica autorizzato e un fornitore di servizi di asset digitali registrato in Francia. I white paper relativi ai token di moneta elettronica da noi emessi nello Spazio economico europeo (SEE) ("EMT") sono pubblicati e disponibili sul nostro sito web. I titolari di EMT hanno diritto di riscatto nei confronti dell'emittente in qualsiasi momento e al valore nominale. Contatti: Web: http://www.circle.com | E-mail: EEA-Customer-Support@circle.com | Telefono : +33 (1) 59000130

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita