Motorola Solutions pubblica la Relazione sulla responsabilità aziendale 2023

Il rapporto evidenzia l'impegno a fare un impatto positivo per i clienti e le comunità di tutto il mondo

CHICAGO: Motorola Solutions (NYSE: MSI) oggi ha rilasciato la sua Relazione annuale sulla responsabilità aziendale, che evidenzia i programmi e le prestazioni ambientali, sociali e di governance nel 2023. La relazione sottolinea l'impegno continuo dell'azienda per realizzare comunità più sicure, scuole più sicure, ospedali più sicuri, imprese più sicure – maggiore sicurezza ovunque.

“Come azienda, Motorola Solutions è impegnata da molti anni in attività responsabili”, ha affermato Greg Brown, presidente e CEO di Motorola Solutions. “Dal realizzare e connettere tecnologie all'avanguardia che aiutano a promuovere la sicurezza all'eclissare i record di volontariato dell'azienda, siamo uniti nel tentativo di fare una differenza significativa nelle comunità in cui viviamo e lavoriamo”.

La Relazione sulla responsabilità aziendale 2023 è scaricabile qui e comprende i seguenti punti salienti:

Investimento di 858 milioni di dollari in ricerca e sviluppo, fornendo tecnologie di nuova generazione e ampliando le nostre offerte in aree ad alto valore con il nostro portafoglio di proprietà intellettuale, che al momento comprende circa 6.560 brevetti approvati con quasi 775 domande di brevetto.

Promozione di capacità specializzate di intelligenza artificiale che migliorano i processi decisionali e aiutano ad aumentare la concentrazione, la precisione e la rapidità di risposta alle emergenze, collaborando allo stesso tempo con le comunità, i responsabili delle politiche e le organizzazioni per la pubblica sicurezza per aiutare a garantire l'utilizzo responsabile di queste tecnologie.

Riconoscimento tra i migliori luoghi di lavoro, compresa la nomina di Disability Equality Index ® Best Places to Work; Fast Company Best Workplaces for Innovators; Forbes World’s Best Employers; Fortune World’s Most Admired Companies; e TIME World’s Best Companies.

Best Places to Work; Best Workplaces for Innovators; World’s Best Employers; World’s Most Admired Companies; e World’s Best Companies. Restituzione alle comunità con i dipendenti che offrono quasi 100.000 ore di volontariato, un aumento del 30% rispetto al 2022 e un record aziendale, oltre alla maggior parte dei 10,3 milioni di dollari della Motorola Solutions Foundation in finanziamenti strategici a vantaggio diretto delle comunità più svantaggiate e sottorappresentate, oltre ai primi soccorritori, studenti e docenti.

Sviluppo di un'organizzazione più diversificata, sottolineata dalla nostra recente iniziativa, GO ALL Inclusive, finalizzata a celebrare e promuovere il nostro fondamentale valore inclusivo.

Offerta di opportunità economiche a fornitori commerciali di piccole dimensioni e di proprietà di minoranze e ulteriore espansione della nostra catena di fornitura inclusiva con l'aggiunta di oltre 700 fornitori diversi e contribuendo a creare o mantenere 3.500 posti di lavoro di fornitori.

Implementazione di migliori strumenti di raccolta dati e reportistica nella ricerca costante di opportunità di riduzione delle emissioni di gas effetto serra e creazione di un “Green Team” per promuovere il volontariato e la formazione finalizzati a promuovere un'organizzazione più sostenibile.

Per maggiori informazioni sulla responsabilità aziendale presso Motorola Solutions, visitare il nostro sito.

Informazioni su Motorola Solutions

Motorola Solutions offre soluzioni per una maggiore sicurezza. Creiamo e colleghiamo tecnologie per aiutare a proteggere persone, cose e luoghi. Le nostre soluzioni consentono la collaborazione tra enti di pubblica sicurezza e aziende che è alla base di un approccio proattivo alla sicurezza. Per saperne di più su come realizziamo comunità più sicure, scuole più sicure, ospedali più sicuri, aziende più sicure – maggiore sicurezza ovunque – visitare il at sito dell'azienda all'indirizzo www.motorolasolutions.com.

Fonte: Business Wire

