Sectigo supera l'audit WebTrust per il 2023-2024 e conferma la conformità ai Baseline Requirement del CA/Browser Forum

Sectigo prosegue in una tradizione di leadership che dura da oltre 20 anni nel settore delle CA pubbliche e della gestione del ciclo di vita dei certificati

SCOTTSDALE, Ariz.: Sectigo®, il fornitore più innovativo nel segmento della gestione completa del ciclo di vita dei certificati (CLM), oggi annuncia di aver nuovamente superato l'audit WebTrust annuale.

"Ogni anno ci sottoponiamo a una serie di audit a conferma del nostro impegno come custodi della fiducia digitale", ha dichiarato Kevin Weiss, direttore generale di Sectigo. "Centinaia di migliaia di clienti, tra cui le principali organizzazioni internazionali, si affidano a Sectigo per proteggere le proprie reti e garantire sicurezza e credibilità dei propri siti web con i browser internet maggiormente utilizzati. Siamo davvero orgogliosi di essere una delle CA che tutelano la fiducia in internet a livello pubblico. La nostra instancabile dedizione a questa responsabilità guida l'impegno dedicato a conservare integrità e sicurezza di WebPKI".

In qualità di supervisori dell'identità digitale negli ecosistemi pubblici, le autorità di certificazione (CA) ricoprono un ruolo privilegiato come elemento basilare delle connessioni crittografate tra browser e siti web. E questa responsabilità le porta a dover rispettare gli standard più elevati, in base al giudizio di numerose entità statali e private. Oltre alle regole del CA/Browser Forum, Sectigo segue anche le direttive dell'ETSI e di tutti i principali programmi root.

Per ulteriori informazioni sull'impegno di Sectigo per conservare la fiducia pubblica nei confronti dei suoi clienti visitare la pagina: https://www.sectigo.com/resource-library/what-it-takes-to-be-a-reputable-certificate-authority

Informazioni su Sectigo

Sectigo è il fornitore più innovativo nel settore della gestione completa del ciclo di vita dei certificati (CLM), con soluzioni automatizzate e certificati digitali che garantiscono ogni identità umana e artificiale per i maggiori marchi mondiali. La sua piattaforma CLM automatica, universale e cloud nativa emette e gestisce certificati digitali forniti da tutte le autorità di certificazione (CA) attendibili, per semplificare e migliorare i protocolli di sicurezza in ogni comparto aziendale. Con oltre 700.000 clienti, Sectigo è una delle CA storiche e più importanti, e da due decenni offre una fiducia digitale ineguagliabile. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.sectigo.com, seguire l'azienda su LinkedIn e registrarsi al nostro podcast Root Causes, vincitore di un premio Webby.

