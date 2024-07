L'uscita di Dead Rising Deluxe Remaster è stata annunciata per il 19 settembre! Il paradiso degli zombie è di ritorno con una grafica completamente nuova!

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) ha annunciato oggi che la versione digitale di Dead Rising Deluxe Remaster verrà presentata il 19 settembre 2024, in anticipo rispetto alla versione fisica. Dead Rising ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 03/07/2024