MSCI nomina Alvise Munari in qualità di Chief Product Officer

NEW YORK: MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornitore leader di strumenti e servizi a supporto delle decisioni mission-critical per la community globale degli investimenti, ha annunciato oggi la nomina di Alvise Munari, l'attuale Chief Client Officer di MSCI, al ruolo di Chief Product Officer.

Munari sarà ora responsabile di guidare lo sviluppo e l'innovazione dei prodotti, utilizzando le sue profonde conoscenze per la base clienti globale di MSCI. Continuerà a promuovere una forte collaborazione tra i team di prodotto di MSCI e i team di copertura clienti, marketing, ricerca, tecnologia e dati dell'azienda per sviluppare e fornire soluzioni innovative in grado di soddisfare le esigenze complesse e uniche degli investitori in termini di strumenti e approfondimenti differenziati per alimentare le loro strategie di investimento.

Fonte: Business Wire

