Manhattan Associates vince il premio VIP 2024 EMEA come Il miglior progetto di sostenibilità per supply chain e retail

MILANO: Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) ha annunciato oggi di essere stata nominata vincitrice della categoria Best Sustainability Initiative dei VIP Awards per il 2024. Selezionata tra un gruppo ristretto di candidati, la tecnologia Manhattan Active® Supply Chain è stata scelta per la sua capacità di consentire alle organizzazioni di prendere decisioni più consapevoli dal punto di vista ambientale in una serie di funzioni della supply chain e del retail.

Manhattan Associaetes consente ai retailer di eccellere nella customer experience e nella redditività, fornendo al contempo la funzionalità e l'innovazione necessarie per rispettare gli standard ambientali e di sostenibilità.

Fornendo visibilità e controllo end-to-end, le soluzioni di Manhattan consentono di ottimizzare le operazioni in termini di velocità, redditività e, soprattutto, sostenibilità. Questo include diversi elementi: dall'utilizzo di sistemi avanzati di gestione dei trasporti per ridurre i chilometri percorsi e le emissioni, all'implementazione di algoritmi intelligenti che riducono al minimo gli scarti dei packaging, fino all'applicazione di sistemi di order management più intelligenti che riducono le consegne e i resi non necessari.

“La sostenibilità è una potente value proposition per i leader aziendali e i consumatori più consapevoli e virtuosi. È chiaro che i giudici hanno visto una storia avvincente nell'uso delle tecnologie di Manhattan per dimostrare l'impatto positivo sulla comunità in generale”, ha commentato Vicki Cantrell, fondatrice e CEO di Vendors in Partnership.

“Siamo lieti di aver vinto il premio per la Best Sustainability Initiative ai 2024 EMEA VIP Awards. Le nostre soluzioni consentono ai retailer di ottimizzare le operazioni e la distribuzione, riducendo al minimo l'impatto ambientale senza compromettere l'efficienza. Questo premio non è solo un riconoscimento della nostra mission di rendere le supply chain più sostenibili, ma è anche una testimonianza del fatto che le soluzioni Manhattan Active Supply Chain mantengono effettivamente questa promessa”, ha concluso Henri Seroux, vicepresidente senior per l'area EMEA di Manhattan Associates.

I Vendors in Partnership (VIP) Awards sono una celebrazione del settore dei provider di soluzioni che sono alla base dell'ecosistema del retail. L'obiettivo degli award è quello di riconoscere il servizio reso al settore della vendita al dettaglio, riconoscendo e celebrando la volontà di trasformarsi dall'interno e di creare partnership profonde e a lungo termine, oltre che soluzioni eccellenti.

Informazioni su Manhattan Associates

Manhattan Associates è un’azienda tecnologica leader nel settore della supply chain e nel commercio omnicanale. Uniamo gli insight aziendali, facendo convergere le vendite front-end con l'esecuzione della supply chain back-end. Il nostro software, la nostra piattaforma tecnologica e la nostra esperienza unica contribuiscono a far crescere il fatturato e la redditività dei nostri clienti.

Manhattan Associates progetta, costruisce e fornisce soluzioni cloud e on-premise all'avanguardia in modo che, attraverso lo store, la rete o il centro di distribuzione, sia possibile raccogliere i frutti del mercato omnichannel.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.manh.it e le pagine Twitter, LinkedIn, Facebook e Manhattan Associates Italia.

