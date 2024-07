René Bonvanie nominato al Consiglio di vigilanza di Nomios Group

BOULOGNE-BILLANCOURT, Francia: Nomios Group (“Nomios”), importante fornitore europeo di cybersicurezza informatica e di soluzioni e servizi di rete sicuri, ha rafforzato il suo Consiglio di vigilanza con la nomina di René Bonvanie, noto esperto nel settore internazionale della tecnologia B2B e della cybersicurezza.

René Bonvanie avrà l'incarico di consulente strategico e del marketing per Nomios, per il suo CEO e fondatore Sébastien Kher, e per l'azionista Keensight Capital.

L'incarico è effettivo a partire dal 25 giugno 2024.

Sébastien Kher, CEO fondatore di Nomios, ha dichiarato: “Sono lieto di questa nomina ed entusiasta di avere René nel Consiglio di vigilanza. René arriva con una notevole esperienza nel settore tecnologico, particolarmente nella cybersicurezza. Ho conosciuto René quando lavorava per Palo Alto Networks e sono impaziente di collaborare ancora più da vicino con lui in questa nuova fase professionale”.

