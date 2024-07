Brenus Pharma premiata con il BIG Start-up of the Year Award dalla French Tech Saint-Etienne Lyon

LIONE, Francia: Durante il suo evento annuale "BIG UP", French Tech Saint-Etienne Lyon ha conferito il trofeo BIG Start-up of the Year, rendendo omaggio a una startup simbolo dell'innovazione e della ricchezza della regione.

French Tech Saint-Etienne Lyon, associazione no-profit fondata nel 2015, promuove la creazione, crescita e internazionalizzazione di aziende innovative a Lione e Saint-Étienne.

Designata dal governo francese come una delle 17 Capitali tecnologiche francesi fino al 2026, l'associzione segue la tabella di marcia di La Mission French Tech sotto gli auspici del Ministero per l'Economia, integrando la regione di Lyon St Étienne nella rete di oltre 100 Comunità tecnologiche francesi in cinque continenti.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita