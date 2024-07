Sectigo ottiene il riconoscimento G2 che ne attesta lo stato di leader nella gestione del ciclo di vita dei certificati per il quinto trimestre consecutivo

SCOTTSDALE, Arizona: Sectigo®, l’impresa più innovativa del settore nello sviluppo di soluzioni per la gestione completa del ciclo di vita dei certificati (CLM, certificate lifecycle management), oggi ha annunciato di avere ottenuto un riconoscimento che ne attesta lo stato di leader nelle categorie del software CLM e dei certificati secure socket layer/transport layer security (SSL/TLS) presenti nel report G2 Summer 2024 Grid.

G2 è il mercato software più grande e attendibile. Essere un leader significa che le soluzioni Sectigo sono enormemente apprezzate dagli utenti G2 e ottengono punteggi notevoli riguardo alla presenza sul mercato e alla soddisfazione.

Oltre a essere stato riconosciuto come un evidente leader nelle categorie CLM e SSL/TLS, Sectigo ha ricevuto i seguenti riconoscimenti:

Rapporti ottimali

Usabilità ottimale

La gestione più facile

Massima implementabilità

“La nostra piattaforma CLM avanzata automatizza la gestione dei certificati nelle aziende, fornendo visibilità completa di tutti i certificati – che siano emessi da Sectigo o altre autorità competenti”, spiega Dena Bauckman, Vicepresidente senior prodotti. “Scegliere la soluzione CLM adatta per la propria impresa è diventata una decisione aziendale critica e il riconoscimento ininterrotto conferito a Sectigo di principale autorità nella categoria CLM mette gli utenti in buone mani per quanto riguarda la gestione non solo del rischio e dell’attendibilità digitale ma anche per rimanere al sicuro nel futuro”.

Per scoprire come Sectigo Certificate Manager può consentire di conseguire risultati aziendali migliori visitare www.sectigo.com/enterprise-solutions/certificate-manager.

Informazioni su Sectigo

Sectigo è l’impresa più innovativa del settore nello sviluppo di soluzioni automatizzate e certificati digitali per la gestione completa del ciclo di vita dei certificati (CLM, certificate lifecycle management) che proteggono ogni identità umana e di computer per i più grandi brand mondiali. La sua piattaforma CLM universale, nativa sul cloud, automatizzata emette e gestisce certificati digitali forniti da tutte le autorità competenti attendibili per semplificare e migliorare i protocolli di sicurezza delle aziende. Sectigo è una delle più grandi di tali autorità e che vanta una delle esperienze più lunghe – oltre due decenni al servizio di più di 700.000 clienti nell’assicurare affidabilità digitale ineguagliata. Per maggiori informazioni visitare www.sectigo.com o seguirci su LinkedIn.

