Avon International sceglie Blue Yonder e le sue capacità di Intelligenza Artificiale per la pianificazione e la produzione a sostegno della strategia omnicanale e della domanda globale

Il celebre brand globale di prodotti di bellezza collabora con Blue Yonder per implementare una supply chain integrata di nuova generazione

GARWOLIN, Polonia e SCOTTSDALE, Ariz.: Il settore dei cosmetici sta attraversando una fase di espansione continua, con i consumatori di tutto il mondo che danno sempre più importanza al proprio benessere e alla cura della persona. Tuttavia, questa crescita ha anche prodotto uno scenario più competitivo, e le aziende devono prendere decisioni strategiche per distinguersi e mantenere il successo in questo mercato dinamico. Ecco perché Avon International ha scelto Blue Yonder Platform con le soluzioni Cognitive Demand Planning, Enterprise Supply Planning e Control Tower per creare una catena di fornitura completa di nuova generazione e sostenere la strategia e la visione della società.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita