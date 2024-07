Migliora le tue competenze, espandi il tuo business: Xsolla lancia la piattaforma di formazione gamificata Xsolla Academy Online

LOS ANGELES: Xsolla, società globale di commercio di videogiochi, è entusiasta di annunciare il lancio di Xsolla Academy Online (XAO). Sin dal 2005, Xsolla ha sostenuto il settore dei giochi aiutando sviluppatori ed editori a finanziare, lanciare, vendere e monetizzare i loro videogiochi a livello mondiale. Stiamo ampliando le nostre competenze oltre i nostri confini per consentire a ogni sviluppatore di giochi di accedere in modo equo alle conoscenze e alle competenze che abbiamo raccolto. Il lancio dell'Academy sottolinea l'impegno di Xsolla nella promozione dell'innovazione, dell'accessibilità e dello scambio di conoscenze ed esperienze all'interno della community di gioco, promuovendone l'interconnessione e la crescita.

Xsolla Academy Online è una piattaforma di formazione gamificata, creata per aiutare gli sviluppatori di giochi, i professionisti che desiderano progredire nella loro carriera e le persone nuove del settore a muoversi con sicurezza tra le sfide aziendali. Con XAO, sarà possibile accedere a un know-how di settore che spazia dal finanziamento dei giochi alle strategie post-lancio, consentendo di prosperare nel competitivo settore dei giochi.

Durante lo sviluppo dei nostri programmi di formazione, poniamo l'accento sulla rilevanza del settore e sull'applicazione pratica, offrendo una guida esperta e garantendo l'accessibilità. La nostra piattaforma offre ai membri un'ampia gamma di opportunità, tra cui:

Acquisizione di competenze e best practice pertinenti mediante uno dei sei percorsi gamificati:

Business dei giochi, Monetizzazione, Marketing, Distribuzione, Investimento e Soluzioni Xsolla per il Business.

Acquisizione dei concetti fondamentali dell'attività di gaming :

Quadri di riferimento, buone pratiche, tecniche e strumenti per potenziare le strategie di business e identificare la fase successiva di sviluppo di business e di carriera.

Attenzione agli aspetti importanti mediante un metodo di formazione delle competenze con brevi contenuti:

Risposta alle tue domande più pressanti con contenuti realizzati in collaborazione con esperti del settore che comprendono le tue sfide. È sufficiente selezionare l'area di interesse ed esplorare una varietà di argomenti.

Apprezzamento dei propri progressi grazie ad esperienze di apprendimento gamificate:

Impara al tuo ritmo, dovunque ti trovi nel mondo, grazie a contenuti coinvolgenti e interattivi offerti da istruttori che non troverai altrove.

Accesso a contenuti sempre aggiornati:

Rimani aggiornato sulle ultime tendenze e pratiche del settore, il tutto comodamente disponibile su un'unica piattaforma.

Networking ed espansione degli orizzonti grazie alla community globale di XAO:

Mediante forum ed eventi di networking, potrai entrare in contatto con altri sviluppatori, esperti del settore e potenziali investitori, promuovendo connessioni preziose e opportunità di crescita.

Scopri chi sono gli istruttori, esplora i nostri programmi ed entra a far parte della nostra incredibile comunità su: https://xsolla-academy.com/

Con Xsolla Academy Online, potrai costruire strategie con impatti positivi a lungo termine e trovare risposte alle tue sfide aziendali quotidiane. Se sei alla ricerca di progredire nella tua carriera, di accedere al settore o di potenziare la tua attività di gioco, XAO ti offre gli strumenti e il supporto necessari.

Iscriviti oggi gratuitamente e indirizza la tua attività di gioco verso un successo duraturo con Xsolla Academy Online.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha consentito a migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, di finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali realtà innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per far sì che i suoi partner raggiungano un numero maggiore di mercati internazionali, realizzino più ricavi e creino rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Montreal, Londra, Berlino, Pechino, Guangzhou, Seoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più visitare il sito: xsolla.com

Fonte: Business Wire

