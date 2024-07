MMI crea uno slancio globale con diversi accordi di distribuzione e approvazioni normative

L'espansione comprende il mercato in rapidissima crescita per le procedure microchirurgiche e un'opportunità per compiere un considerevole passo avanti, con opzioni di trattamento per i pazienti migliorate

JACKSONVILLE, Florida: MMI (Medical Microinstruments, Inc.), azienda robotica che si dedica all'aumento delle opzioni di trattamento e al miglioramento dei risultati clinici per i pazienti con condizioni complesse, ha annunciato oggi il raggiungimento di traguardi su due continenti che aumentano la portata globale del sistema chirurgico Symani®. L'azienda ha annunciato:

Di aver raggiunto un accordo di distribuzione in esclusiva con Gunze Medical Limited, una società leader nello sviluppo e nella produzione di dispositivi medici in Giappone. L'accordo segna un passo in avanti verso la commercializzazione di Symani in Giappone, in base all'approvazione normativa, e consentirà in ultima analisi agli ospedali di ampliare i loro programmi chirurgici per includere procedure di microchirurgia e supermicrochirurgia.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita