Hithium presenta il più grande progetto BESS in Europa orientale

RAZLOG, Bulgaria: Il produttore di batterie stazionarie Hithium ha avviato con successo il più grande progetto di sistema di accumulo energetico a batteria (BESS) in Europa orientale finora realizzato, dotato di una capacità di 55 MWh. Questo progetto di accumulo solare-plus è stato realizzato completamente dall'azienda EPC Solarpro, a Razlog, nel sud-ovest della Bulgaria, dove è stato lanciato in progetto.

Il nuovo stabilimento è entrato ufficialmente in funzione agli inizi di giugno con la consegna a Solarpro di 16 contenitori per accumulo energetico di Hithium, ognuno con una capacità di 3,44 MWh. Solarpro è un fornitore leader tecnologico di soluzioni per la generazione e l'accumulo di energia in tutta Europa.

Fonte: Business Wire

