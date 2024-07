Gradiant lancia alkaLi, alimentato da EC2, il processo produttivo di litio per batterie più efficiente al mondo

Lo spin-out di Gradiant accelererà l'incremento della produzione di litio per batterie per soddisfare la domanda degli EV, dell'accumulo energetico e dei dispositivi portatili

BOSTON: Gradiant, un fornitore globale di soluzioni per il trattamento avanzato dell'acqua e delle acque reflue, annuncia lo spin-out di alkaLi™, un'azienda indipendente dedicata ad accelerare l'aumento della produzione di litio per batterie. alkaLi è alimentata da EC2, l'unica soluzione all-in-one al mondo progettata per Estrarre, Concentrare e Trasformare il litio per batterie.

Con veicoli elettrici, sistemi di accumulo energetico e dispositivi elettronici portatili che guidano la domanda di litio a livello globale, EC2 mette a disposizione dei produttori nuovi mezzi senza precedenti per aumentare rapidamente la produzione di litio. EC2 offre una produzione istantanea misurata in secondi, non anni; costi ridotti con OPEX inferiori del 50% e CAPEX pari a zero; sostenibilità leader nel settore con impronta di carbonio e impronta idrica notevolmente ridotte; e permessi accelerati per soddisfare la domanda globale di litio. Il sistema completo è bilanciato, integrato, e si adatta a un'ampia gamma di fonti di estrazione.

EC2 di alkaLi è un sistema in tre fasi altamente modulare, adattabile alla più ampia gamma di fonti di estrazione ad oggi, tra cui – salamoie, evaporazione e riciclaggio. La tecnologia può essere implementata in fasi intere o individuali, integrata nell'infrastruttura esistente di un impianto con l'opzione di potenziare la produzione con SmartOps AI. EC2 è stato testato al banco e sul campo, e ha completato con successo un sistema di prova commerciale con SLB nel 2023. alkaLi continuerà ad offrire la flessibilità del modello commerciale che ha reso famosa Gradiant: fornire produttori con un'opzione di zero CAPEX in cui l'azienda è produttrice, titolare e gestore della soluzione.

“Lo scopo preciso di Gradiant è garantire l'acqua alle generazioni di domani. Da questo deriva un'affinità per le soluzioni ambientali olistiche al di là dell'acqua, compresa l'elettrificazione riuscita delle nostre società per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili”, ha dichiarato Prakash Govindan, COO di Gradiant. “La domanda di litio sta superando l'offerta. Dobbiamo accelerare la scala delle soluzioni produttive, ed è per questo motivo che creeremo alkaLi, un'azienda interamente indipendente, che si occuperà di massimizzare l'efficienza produttiva di litio per batterie”.

“Gradiant è diversa. Siamo più di una società idrica; siamo una società tecnologica”, ha aggiunto Siva Kumar Kota, Direttore tecnologico. “La nostra tecnologia rivoluzionaria RO Infinity with Counter-Flow Reverse Osmosis (RO Infinity con osmosi inversa controflusso) alimenta EC2 . La CFRO funziona con una domanda significativamente inferiore di energia e acqua, concentrandosi ai limiti che si avvicinano alla saturazione senza i soliti impatti ambientali delle tecnologie esistenti”.

La soluzione EC2 di alkaLi crea nuovi standard nel settore per Estrarre, Concentrare e Trasformare il litio per batterie con efficienza e sostenibilità ottimizzate in ogni fase:

Estrazione: resine sintetizzate e nuove membrane ottimizzano l'estrazione del litio ben oltre le norme del settore, raggiungendo in modo unico livelli di Generation II e il flusso di litio più ricco possibile per la massima efficienza a valle. Viene quindi emesso un secondo flusso di Li-lean, e ogni flusso arriva alle unità CFRO nella Fase di concentrazione.

Concentrazione: alimentata dalla premiata CFRO di Gradiant per massimizzare l'efficienza del sistema, consuma un ordine di grandezza energetico inferiore rispetto ai processi termali.

CFRO I riceve lo stream Li-rich e si concentra ulteriormente a livelli sufficienti alla trasformazione in litio per batterie

riceve lo stream Li-rich e si concentra ulteriormente a livelli sufficienti alla trasformazione in litio per batterie CFRO II riceve il flusso di Li-lean e riduce il TDS al di sotto dei limiti normativi, consentendo i permessi accelerati

Trasformazione: il litio concentrato viene precipitato in un solido per produrre carbonato di litio per batterie (Li2CO3) o idrossido di litio (LiOH).

alkaLi sta attualmente accettando nuovi partner clienti.

Informazioni su Gradiant

Gradiant è una Different Kind of Water Company (Azienda idrica diversa). Con una gamma completa di soluzioni end-to-end diversificate e proprietarie per il trattamento avanzato dell'acqua e delle acque reflue che si avvale delle migliori menti nel settore idrico, la società è al servizio delle operazioni mission-critical dei suoi clienti nei settori fondamentali del mondo, come quello dei semiconduttori, farmaceutico, alimenti e bevande, litio e minerali di importanza critica, e delle energie rinnovabili. Le soluzioni innovative di Gradiant riducono i volumi di acqua utilizzata e delle acque reflue scaricate, riprendono risorse recuperano risorse preziose e trasformano le acque reflue in acqua potabile. La società, con sede a Boston, è stata fondata al MIT e si avvale di oltre 1.000 dipendenti in tutto il mondo. Per saperne di più, visitare gradiant.com.

Informazioni su alkaLi

alkaLi si occupa di accelerare l'aumento della produzione di litio per batterie ed è alimentata da EC2, l'unica soluzione all-in-one al mondo progettata per Estrarre, Concentrare e Trasformare il litio per batterie. alkaLi offre ai produttori nuovi mezzi inediti per aumentare rapidamente la produzione di litio con vantaggi significativi per le capacità produttive, velocità, costi e sostenibilità—con una soluzione che si adatta alla più ampia gamma di fonti di estrazione nel settore, tra cui salamoie, evaporazione e riciclaggio. La società, che ha sede a Boston, è un'azienda indipendente, derivata da Gradiant. Per saperne di più, visitare alkaLi3.com.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita